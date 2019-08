LAZIO ATTACCO – Simone Inzaghi ha chiesto un attaccante da affiancare ad Immobile, Correa e Caicedo. Non solo il nome di Andrea Petagna e Fernando Llorente, come riporta il Corriere dello Sport la Lazio valuta diversi nomi per il reparto offensivo. In Italia il colpo last minute potrebbe essere rappresentato da Sanabria del Genoa. Dalla scuderia di Jorge Mendes spunta la candidatura di Ahmed Hassan, egiziano 26enne di proprietà dello Sporting Braga e reduce da una buona stagione all’Olympiakos. Tra le papabili punte, sembra emergere anche il nome di Sam Cosgrove classe 96’ di proprietà dell’Aberdeen, che nella passata stagione ha messo a segno 16 reti nella Scottish Premier League.