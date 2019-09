LAZIO PAVLOVIC PARTIZAN – Sembrava fatta per Strahinja Pavlovic. la Lazio, infatti, aveva stanziato un budget di 5,5 milioni per il giocatore, ma il rinnovo del contratto con il Partizan fino al 2024 ha bloccato ogni possibilità. Il difensore serbo, infatti, aveva sostenuto più volte le visite mediche con i biancocelesti, ma la trattativa si era arenata perché le due societànon sono riuscite a trovare un accordo sulle cifre. il club capitolino, però, non sembra intenzionato a rinunciare definitivamente a Pavlovic. Il giocatore classe 2001, viene considerato l’erede di Nemanja Vidic, storico difensore centrale del Manchester United.

La Lazio resta sul giocatore

Come riportato dal Corriere dello Sport i rapporti fra Lazio e Partizan non sono interrotti. Il club di Roma resterà in contatto con Zvonimir Vukic, il manager del difensore insieme a Kezman. L’obiettivo è quello di risentirsi già a gennaio, con lo scopo di portare Pavlovic alla corte di Inzaghi per giugno prossimo. La Lazio è una destinazione gradita, chissà se tra qualche mese arriverà l’ufficialità dell’operazione.