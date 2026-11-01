Lazio, la percentuale realizzativa è la più alta in Serie A: il dato

Numeri da urlo in attacco per la Lazio: Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, a poche ore dalla sfida col Cagliari si sofferma sulla percentuale realizzativa della squadra di Gattuso.

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I numeri della Lazio sottoporta

La Lazio di Gattuso fin qui è una squadra che sta macinando record su record. Nelle ultime otto giornate di Serie A ha sempre messo a segno almeno due gol a partita e questo era accaduto solo altre due volte nella storia del club in almeno 8 gare consecutive: nel 1937 e nel 2020 con Inzaghi alla guida.

Vincere col Cagliari poi, vorrebbe dire ottenere la sesta vittoria di fila in campionato, un qualcosa che alla Lazio non capita dal 2021, quando la sesta fu proprio contro il Cagliari e proprio all’Olimpico.

La percentuale realizzativa della Lazio inoltre fino a questo turno è la più alta fatta registrare da un club di Serie A in Europa nelle ultime 20 stagioni (17,3%), un primato che la Lazio aveva già raggiunto nella stagione 2021-2022. Sono solo due infine le circostanze nelle quali la Lazio aveva segnato così tanti gol nelle prime 10 giornate in tutta la sua storia: 24 nel 1942/43 e nel 1999/00 e 26 nel 2017/18.

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