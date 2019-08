CALCIOMERCATO LAZIO BERGE – Milan Badelj ha salutato la Lazio. Il calciomercato è però ancora lungo e potrebbe portare qualche sorpresa per Inzaghi a centrocampo. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero, nel mirino della Lazio ci sarebbe Sander Berge.

BERGE LAZIO – Il centrocampista del Genk, è uno dei prospetti più interessanti: si tratta di un classe 1998 che unisce fisico alla tecnica. Su di lui c’è da qualche settimana anche il pressing della Fiorentina che con l’arrivo di Badelj potrebbe cedere. Lo scandinavo insieme a Fofana al momento sembrano le piste più percorribili.