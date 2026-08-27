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Lazio, era dal 2006 che la squadra non aveva così pochi impegni stagionali
Con l’eliminazione dalla Coppa Italia e l’assenza dalle competizioni europee, la Lazio si ritrova col solo campionato da disputare nella stagione 2026-2027 e come evidenziato da Il Messaggero oggi, i capitolini non avevano così pochi impegni dal 2006.
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Oggi il Mantova, nel 2006 il Messina
Come riporta il quotidiano, l’ultima volta che la Lazio ha avuto così pochi impegni in una singola stagione risale al 2006. Nell’agosto di quell’anno infatti la Lazio allora guidata da Delio Rossi fu eliminata in Coppa Italia al terzo turno e non avendo competizioni europee rimase col solo campionato.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
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|3
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|0
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|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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