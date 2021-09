Lazio, poco movimento in fase di costruzione

- Advertisement -

RASSEGNA STAMPA – Come detto da Maurizio Sarri a inizio stagione, questo sarà un anno di transizione per la Lazio. C’è ancora tanto su cui lavorare e lo si è visto a San Siro contro il Milan. La sconfitta ha delineato alcuni ingranaggi che hanno bisogno di ritocchi: nulla ancora è diventato un automatismo.

Si parte da Reina

Come riporta Il Corriere dello Sport, c’è poco movimento in fase di costruzione. Tutto parte dall’uscita con palla a Reina. Quello che era il gioco di Inzaghi, non lo è ancora per la rosa targata Sarri. I centrocampisti, quando il portiere spagnolo doveva far ripartire l’azione, non si smarcavano, soprattutto Leiva. Diaz e Rebic non davano respiro ed ecco che non si riusciva a salire. Il giocatore più libero era Luiz Felipe mentre Florenzi ha marcato stretto Hysaj. Se i biancocelesti fossero usciti più alti sarebbero riusciti ad aggirare il pressing dei rossoneri. C’è ancora tanto da assimilare.

