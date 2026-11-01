Il Maradona sorride alla Lazio ma i precedenti in casa del Napoli sono negativi

La Lazio si gode il primato in classifica e nel frattempo pensa già alla trasferta di Napoli: i precedenti in casa dei partenopei sono negativi ma da quando lo stadio si chiama Diego Armando Maradona qualcosa è cambiato.

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Napoli Lazio, i precedenti in trasferta

Era il dicembre del 2020 quando lo stadio del Napoli ha ufficialmente cambiato nome in Diego Armando Maradona: da quel momento la Lazio in casa dei partenopei ha ottenuto 4 vittorie e 2 sconfitte. Le prime due sono andate male ma le ultime quattro hanno fatto registrare un ottimo ruolino di marcia per i biancocelesti che vincono in casa dei campani da, appunto, quattro anni. Gattuso spera di poter far proseguire la striscia positiva. Per quanto riguarda il complessivo in casa del Napoli, in 85 incontri solo 20 sono andati a favore della Lazio. 39 sono le vittorie degli azzurri e 26 i pareggi.

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