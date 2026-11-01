Connect with us

NOTIZIE

Il Maradona sorride alla Lazio ma i precedenti in casa del Napoli sono negativi

Published

4 ore ago

on

Lazio precedenti trasferta Napoli

La Lazio si gode il primato in classifica e nel frattempo pensa già alla trasferta di Napoli: i precedenti in casa dei partenopei sono negativi ma da quando lo stadio si chiama Diego Armando Maradona qualcosa è cambiato.

LEGGI ANCHE: Cardani a Radio Sportiva: “Scudetto? Lazio, ora credici”

Napoli Lazio, i precedenti in trasferta

Era il dicembre del 2020 quando lo stadio del Napoli ha ufficialmente cambiato nome in Diego Armando Maradona: da quel momento la Lazio in casa dei partenopei ha ottenuto 4 vittorie e 2 sconfitte. Le prime due sono andate male ma le ultime quattro hanno fatto registrare un ottimo ruolino di marcia per i biancocelesti che vincono in casa dei campani da, appunto, quattro anni. Gattuso spera di poter far proseguire la striscia positiva. Per quanto riguarda il complessivo in casa del Napoli, in 85 incontri solo 20 sono andati a favore della Lazio. 39 sono le vittorie degli azzurri e 26 i pareggi.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 10
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI