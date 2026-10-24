La Lazio non si ferma più: primo posto in solitaria per una notte

La Lazio continua a vincere e supera anche il Parma, consolidando il proprio momento positivo: il successo per 2-1, con la rete degli emiliani arrivata soltanto nei minuti di recupero, permette alla formazione di Gattuso di raggiungere quota 22 punti dopo otto giornate e di issarsi per una notte al primo posto in solitaria.

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Lazio prima in campionato per una notte

Un’altra serata positiva per la Lazio e i laziali. La formazione di Gattuso vince la settima partita in otto giornate e raggiunge quota 22 punti dopo e si conferma al primo posto in solitaria, almeno in attesa della sfida di domani tra Inter e Fiorentina.

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