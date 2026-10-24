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La Lazio non si ferma più: primo posto in solitaria per una notte

Published

1 ora ago

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Lazio prima per una notte

La Lazio continua a vincere e supera anche il Parma, consolidando il proprio momento positivo: il successo per 2-1, con la rete degli emiliani arrivata soltanto nei minuti di recupero, permette alla formazione di Gattuso di raggiungere quota 22 punti dopo otto giornate e di issarsi per una notte al primo posto in solitaria.

Leggi anche: Lazio-Parma, Gattuso si esalta dopo il 2-0 e carica l’Olimpico: la risposta dei tifosi

Lazio prima in campionato per una notte

Un’altra serata positiva per la Lazio e i laziali. La formazione di Gattuso vince la settima partita in otto giornate e raggiunge quota 22 punti dopo e si conferma al primo posto in solitaria, almeno in attesa della sfida di domani tra Inter e Fiorentina.

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1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
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