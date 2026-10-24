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La Lazio non si ferma più: primo posto in solitaria per una notte
La Lazio continua a vincere e supera anche il Parma, consolidando il proprio momento positivo: il successo per 2-1, con la rete degli emiliani arrivata soltanto nei minuti di recupero, permette alla formazione di Gattuso di raggiungere quota 22 punti dopo otto giornate e di issarsi per una notte al primo posto in solitaria.
Leggi anche: Lazio-Parma, Gattuso si esalta dopo il 2-0 e carica l’Olimpico: la risposta dei tifosi
Lazio prima in campionato per una notte
Un’altra serata positiva per la Lazio e i laziali. La formazione di Gattuso vince la settima partita in otto giornate e raggiunge quota 22 punti dopo e si conferma al primo posto in solitaria, almeno in attesa della sfida di domani tra Inter e Fiorentina.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|18
|7
|4
|Como
|17
|8
|5
|Milan
|15
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|8
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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