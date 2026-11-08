Filtra delusione dallo spogliatoio laziale: i giocatori si sentono in grado di vincerle tutte

Prima in solitaria alla seconda sosta internazionale: nessuno avrebbe potuto immaginare questa Lazio all’inizio della stagione, eppure eccoci qui, a commentare un punto preso su un campo difficile e ad analizzare lo stato d’animo dei calciatori biancocelesti, delusi, che ne avrebbero voluti tre, ma i biancocelesti sono primi, da soli, e lo saranno per almeno due settimane, dal momento che la prossima non si gioca a causa della Nazionale. E allora perché la delusione? I giocatori non credono che si tratti semplicemente di un buon momento: pensano di poterle davvero vincere tutte!

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La Lazio resta prima in solitaria nonostante il pareggio

Al Maradona di Napoli si è vista una squadra dominante per un tempo, la quale avrebbe potuto sbloccare da subito la partita, e che poteva andare all’intervallo con uno scarto maggiore. Come spesso accade, però, nel secondo tempo è emersa la squadra padrona di casa, mostrando un’attitudine nuova e un piglio differente. Alla fine ha guadagnato il pareggio e ha pure provato a vincerla, ma il risultato è quello corretto, al novantesimo e oltre.

Gattuso si accontenta del punto, visto anche l’infortunio a Nuno Tavares – che un pò preoccupa, dal momento che il portoghese era in gran forma – e quello a Sutalo, per il quale si attendono gli accertamenti medici. I suoi calciatori, però, la vedono in maniera leggermente diversa, a partire da Gustav Isaksen, il quale ha ammesso, al termine della gara, che la Lazio è ambiziosa.

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