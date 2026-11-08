NOTIZIE
Filtra delusione dallo spogliatoio laziale: i giocatori si sentono in grado di vincerle tutte
Prima in solitaria alla seconda sosta internazionale: nessuno avrebbe potuto immaginare questa Lazio all’inizio della stagione, eppure eccoci qui, a commentare un punto preso su un campo difficile e ad analizzare lo stato d’animo dei calciatori biancocelesti, delusi, che ne avrebbero voluti tre, ma i biancocelesti sono primi, da soli, e lo saranno per almeno due settimane, dal momento che la prossima non si gioca a causa della Nazionale. E allora perché la delusione? I giocatori non credono che si tratti semplicemente di un buon momento: pensano di poterle davvero vincere tutte!
Leggi anche: “Frattesi si sta divertendo un mondo: il post social del calciatore“
La Lazio resta prima in solitaria nonostante il pareggio
Al Maradona di Napoli si è vista una squadra dominante per un tempo, la quale avrebbe potuto sbloccare da subito la partita, e che poteva andare all’intervallo con uno scarto maggiore. Come spesso accade, però, nel secondo tempo è emersa la squadra padrona di casa, mostrando un’attitudine nuova e un piglio differente. Alla fine ha guadagnato il pareggio e ha pure provato a vincerla, ma il risultato è quello corretto, al novantesimo e oltre.
Gattuso si accontenta del punto, visto anche l’infortunio a Nuno Tavares – che un pò preoccupa, dal momento che il portoghese era in gran forma – e quello a Sutalo, per il quale si attendono gli accertamenti medici. I suoi calciatori, però, la vedono in maniera leggermente diversa, a partire da Gustav Isaksen, il quale ha ammesso, al termine della gara, che la Lazio è ambiziosa.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Zaccagni, Gattuso fa il punto: ecco come sta il capitano
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Dele-Bashiru, contatti avviati per il rinnovo di contratto
-
BIGLIETTI LAZIO1 giorno ago
Lazio Roma: comunicato l’avvio della seconda fase di vendita dei biglietti per il derby
-
INFORTUNATI7 ore ago
Infortunio Sutalo, il giocatore esce dal campo nella sfida contro il Napoli