Connect with us

NOTIZIE

Filtra delusione dallo spogliatoio laziale: i giocatori si sentono in grado di vincerle tutte

Published

1 ora ago

on

Lazio prima solitaria

Prima in solitaria alla seconda sosta internazionale: nessuno avrebbe potuto immaginare questa Lazio all’inizio della stagione, eppure eccoci qui, a commentare un punto preso su un campo difficile e ad analizzare lo stato d’animo dei calciatori biancocelesti, delusi, che ne avrebbero voluti tre, ma i biancocelesti sono primi, da soli, e lo saranno per almeno due settimane, dal momento che la prossima non si gioca a causa della Nazionale. E allora perché la delusione? I giocatori non credono che si tratti semplicemente di un buon momento: pensano di poterle davvero vincere tutte!

Leggi anche: “Frattesi si sta divertendo un mondo: il post social del calciatore

La Lazio resta prima in solitaria nonostante il pareggio

Al Maradona di Napoli si è vista una squadra dominante per un tempo, la quale avrebbe potuto sbloccare da subito la partita, e che poteva andare all’intervallo con uno scarto maggiore. Come spesso accade, però, nel secondo tempo è emersa la squadra padrona di casa, mostrando un’attitudine nuova e un piglio differente. Alla fine ha guadagnato il pareggio e ha pure provato a vincerla, ma il risultato è quello corretto, al novantesimo e oltre.

Gattuso si accontenta del punto, visto anche l’infortunio a Nuno Tavares – che un pò preoccupa, dal momento che il portoghese era in gran forma – e quello a Sutalo, per il quale si attendono gli accertamenti medici. I suoi calciatori, però, la vedono in maniera leggermente diversa, a partire da Gustav Isaksen, il quale ha ammesso, al termine della gara, che la Lazio è ambiziosa.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 10
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI