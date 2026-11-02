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Lazio primatista anche in Europa: il dato nei top 5 campionati
Il Corriere della Sera nella sua edizione odierna sottolinea un dato interessante sulla Lazio: nessuna squadra tra le capoliste dei top 5 campionati europei ha più punti di vantaggio sulla seconda in classifica.
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Il primato della Lazio in Europa
Come evidenziato dal quotidiano, nessuna capolista nei top 5 campionati europei vanta più punti di vantaggio sulla seconda in classifica. In Spagna infatti troviamo il Barcellona che si trova a +2 sull’Atletico Madrid, in Francia il PSG mantiene lo stesso vantaggio sul Lille così come in Bundesliga il Dortmund sul Friburgo. L’unica squadra che eguaglia la Lazio in questo dato è l’Arsenal che come i biancocelesti ha 3 punti di vantaggio sulla seconda (Manchester City).
Redazione Lazionews.eu
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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