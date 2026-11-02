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Lazio primatista anche in Europa: il dato nei top 5 campionati

Published

4 ore ago

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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso Lazionews.eu

Il Corriere della Sera nella sua edizione odierna sottolinea un dato interessante sulla Lazio: nessuna squadra tra le capoliste dei top 5 campionati europei ha più punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

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Il primato della Lazio in Europa

Come evidenziato dal quotidiano, nessuna capolista nei top 5 campionati europei vanta più punti di vantaggio sulla seconda in classifica. In Spagna infatti troviamo il Barcellona che si trova a +2 sull’Atletico Madrid, in Francia il PSG mantiene lo stesso vantaggio sul Lille così come in Bundesliga il Dortmund sul Friburgo. L’unica squadra che eguaglia la Lazio in questo dato è l’Arsenal che come i biancocelesti ha 3 punti di vantaggio sulla seconda (Manchester City).

Redazione Lazionews.eu
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