NOTIZIE
Primavera, domani l’esordio al Fersini contro L’AlbinoLeffe
Sabato 30 agosto, alle ore 11.00, la Lazio Primavera farà il suo debutto stagionale in casa, al Fersini, contro l’AlbinoLeffe, nel campionato Primavera 1.
LEGGI ANCHE: Formello apre le porte: 1.200 tifosi attesi ma Lotito assente
Domani alle 11 si gioca Lazio Primavera – AlbinoLeffe
Dopo l’esordio festoso di Lecce, dove la squadra di Punzi ha trionfato 2-0 contro i padroni di casa, la Lazio Primavera si prepara all’esordio al Fersini contro l’AlbinoLeffe, ricorda il Corriere dello Sport. I lombardi, matricola nel campionato Primavera 1 dopo la promozione arrivata in finale playoff, arrivano dalla sconfitta interna per 2-0 contro il Cagliari. I siriani si presentano a Roma con voglia di riscatto, ma il tecnico Massimiliano Maffioletti ha messo in guardia i suoi dai pericoli che possono nascondere i biancocelesti: “Mi hanno impressionato la velocità del reparto avanzato e la loro solidità, oltre che la loro qualità tecnica per fare la differenza nell’uno contro uno e negli spazi stretti”. Una partita dunque da non sottovalutare per i ragazzi di Punzi.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Venezia
|0
|1
|19
|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Guai per Cataldi, i controlli preoccupano: lo stop si allunga
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
UFFICIALE: Pinamonti alla Lazio a titolo definitivo
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Torna di moda il nome di Diogo Leite in caso di addio di Romagnoli