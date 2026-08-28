Primavera, domani l’esordio al Fersini contro L’AlbinoLeffe

Sabato 30 agosto, alle ore 11.00, la Lazio Primavera farà il suo debutto stagionale in casa, al Fersini, contro l’AlbinoLeffe, nel campionato Primavera 1.

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Domani alle 11 si gioca Lazio Primavera – AlbinoLeffe

Dopo l’esordio festoso di Lecce, dove la squadra di Punzi ha trionfato 2-0 contro i padroni di casa, la Lazio Primavera si prepara all’esordio al Fersini contro l’AlbinoLeffe, ricorda il Corriere dello Sport. I lombardi, matricola nel campionato Primavera 1 dopo la promozione arrivata in finale playoff, arrivano dalla sconfitta interna per 2-0 contro il Cagliari. I siriani si presentano a Roma con voglia di riscatto, ma il tecnico Massimiliano Maffioletti ha messo in guardia i suoi dai pericoli che possono nascondere i biancocelesti: “Mi hanno impressionato la velocità del reparto avanzato e la loro solidità, oltre che la loro qualità tecnica per fare la differenza nell’uno contro uno e negli spazi stretti”. Una partita dunque da non sottovalutare per i ragazzi di Punzi.

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