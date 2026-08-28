Connect with us

NOTIZIE

Primavera, domani l’esordio al Fersini contro L’AlbinoLeffe

Published

4 ore ago

on

Lazio Primavera AlbinoLeffe debutto Fersini

Sabato 30 agosto, alle ore 11.00, la Lazio Primavera farà il suo debutto stagionale in casa, al Fersini, contro l’AlbinoLeffe, nel campionato Primavera 1.

LEGGI ANCHE: Formello apre le porte: 1.200 tifosi attesi ma Lotito assente

Domani alle 11 si gioca Lazio Primavera – AlbinoLeffe

Dopo l’esordio festoso di Lecce, dove la squadra di Punzi ha trionfato 2-0 contro i padroni di casa, la Lazio Primavera si prepara all’esordio al Fersini contro l’AlbinoLeffe, ricorda il Corriere dello Sport. I lombardi, matricola nel campionato Primavera 1 dopo la promozione arrivata in finale playoff, arrivano dalla sconfitta interna per 2-0 contro il Cagliari. I siriani si presentano a Roma con voglia di riscatto, ma il tecnico Massimiliano Maffioletti ha messo in guardia i suoi dai pericoli che possono nascondere i biancocelesti: “Mi hanno impressionato la velocità del reparto avanzato e la loro solidità, oltre che la loro qualità tecnica per fare la differenza nell’uno contro uno e negli spazi stretti”. Una partita dunque da non sottovalutare per i ragazzi di Punzi.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
VS
Genoa
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
0-1
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
20 Fiorentina 0 1
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI