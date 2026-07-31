Lazio Primavera: i primi impegni stagionali

Partirà in trasferta la prossima stagione della Lazio Primavera di Francesco Punzi, reduce dal ritiro a Ovindoli: è stato infatti ufficializzato da tempo il calendario dell’U20 biancoceleste, che ha però da poco scoperto anche i dettagli delle prime cinque giornate, oltre a quelli di Coppa Italia.

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Il calendario della Lazio Primavera in campionato e in Coppa Italia

La stagione biancoceleste, per i campioni di domani, si aprirà sabato 22 agosto, alle ore 11:00 a Lecce. Sette giorni più tardi, sempre alla stessa ora, al Fersini, arriverà l’Albinoleffe. La terza giornata vedrà i ragazzi di Formello impegnati ancora in casa, contro il Parma, sabato 5 settembre, alle ore 15:00. Allo stesso orario, una settimana più tardi, i biancocelesti voleranno in casa del Cesena. In occasione della quinta giornata i ragazzi di Punzi torneranno a Formello per sfidare la Juventus. La sfida si giocherà sabato 19 settembre alle ore 11:00. Di seguito i primi cinque appuntamenti ufficializzati.

Lecce – Lazio sabato 22 agosto ore 11:00

Lazio – Albinoleffe sabato 29 agosto ore 11:00

Lazio – Parma sabato 5 settembre ore 15:00

Cesena – Lazio sabato 12 settembre ore 15:00

Lazio – Juventus sabato 19 settembre ore 11:00

Il programma della Lazio in Coppa Italia

Per quanto riguarda la Coppa Italia di categoria, il percorso della Lazio Primavera partirà dai trentaduesimi. L’Under 20 scenderà in campo a fine ottobre, senza dover passare per i primi due turni preliminari, che però sveleranno l’avversaria della squadra di Punzi.

Da un lato Sudtirol e Cosenza, dall’altro Ascoli e Latina: le due vincenti si affronteranno tra loro e chi avrà la meglio tra queste quattro troverà la Lazio Primavera ai trentaduesimi di finale. Ai sedicesimi i giovani aquilotti troveranno una tra Cremonese e Benevento, qualora li raggiungessero, quindi potenzialmente la Fiorentina agli ottavi e l’Inter ai quarti.

Proiettandoci oltre, Bologna e Parma sono le teste di serie per la semifinale, ma attenzione al Milan. Sull’altro lato del tabellone si trovano Atalanta, Roma e Cesena, che sono le altre teste di serie le quali partiranno direttamente dagli ottavi.

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