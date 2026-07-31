LAZIO PRIMAVERA
Lazio Primavera: i primi impegni stagionali
Partirà in trasferta la prossima stagione della Lazio Primavera di Francesco Punzi, reduce dal ritiro a Ovindoli: è stato infatti ufficializzato da tempo il calendario dell’U20 biancoceleste, che ha però da poco scoperto anche i dettagli delle prime cinque giornate, oltre a quelli di Coppa Italia.
Leggi anche: “Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 31 luglio 2026“
Il calendario della Lazio Primavera in campionato e in Coppa Italia
La stagione biancoceleste, per i campioni di domani, si aprirà sabato 22 agosto, alle ore 11:00 a Lecce. Sette giorni più tardi, sempre alla stessa ora, al Fersini, arriverà l’Albinoleffe. La terza giornata vedrà i ragazzi di Formello impegnati ancora in casa, contro il Parma, sabato 5 settembre, alle ore 15:00. Allo stesso orario, una settimana più tardi, i biancocelesti voleranno in casa del Cesena. In occasione della quinta giornata i ragazzi di Punzi torneranno a Formello per sfidare la Juventus. La sfida si giocherà sabato 19 settembre alle ore 11:00. Di seguito i primi cinque appuntamenti ufficializzati.
Lecce – Lazio sabato 22 agosto ore 11:00
Lazio – Albinoleffe sabato 29 agosto ore 11:00
Lazio – Parma sabato 5 settembre ore 15:00
Cesena – Lazio sabato 12 settembre ore 15:00
Lazio – Juventus sabato 19 settembre ore 11:00
Il programma della Lazio in Coppa Italia
Per quanto riguarda la Coppa Italia di categoria, il percorso della Lazio Primavera partirà dai trentaduesimi. L’Under 20 scenderà in campo a fine ottobre, senza dover passare per i primi due turni preliminari, che però sveleranno l’avversaria della squadra di Punzi.
Da un lato Sudtirol e Cosenza, dall’altro Ascoli e Latina: le due vincenti si affronteranno tra loro e chi avrà la meglio tra queste quattro troverà la Lazio Primavera ai trentaduesimi di finale. Ai sedicesimi i giovani aquilotti troveranno una tra Cremonese e Benevento, qualora li raggiungessero, quindi potenzialmente la Fiorentina agli ottavi e l’Inter ai quarti.
Proiettandoci oltre, Bologna e Parma sono le teste di serie per la semifinale, ma attenzione al Milan. Sull’altro lato del tabellone si trovano Atalanta, Roma e Cesena, che sono le altre teste di serie le quali partiranno direttamente dagli ottavi.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Romagnoli tra Al Sadd e Atalanta: la situazione
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Sergi Dominguez alla Lazio, diminuiscono le possibilità di fumata bianca
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Gimenez Lazio, la trattativa si preannuncia lunga: i tempi
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Nessuna offerta per Dia: il senegalese ha convinto e può restare