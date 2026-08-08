LAZIO PRIMAVERA
La Primavera si prepara per la stagione: l’amichevole con il Civitavecchia finisce pari
Agosto è il mese dei nuovi inizi per la Lazio che a breve tornerà a giocare in gare ufficiali, ripresa del campionato anche per la Primavera che in vista della trasferta di Lecce prosegue con la propria preparazione: con il Civitavecchia è terminata 1-1.
LEGGI ANCHE: Biglietti Bologna-Lazio, chiuso il settore ospiti: c’è il comunicato ufficiale
Lazio Primavera-Civitavecchia: finisce 1-1
Il centro sportivo di Formello è stato di nuovo protagonista, questa volta ad essere scesa in campo è stata la Primavera di mister Punzi che è riuscita a pareggiare una difficile amichevole contro il Civitavecchia. Formazione appartenente all’Eccellenza laziale che nel primo tempo si era portata in vantaggio grazie alla rete del proprio giovane difensore, solo nei minuti finali la Lazio è riuscita ad agguantare il pari.
Quando inizia il campionato Primavera
Il campionato Primavera per gli aquilotti partirà ufficialmente il 22 agosto, giorno in cui si sfiderà il Lecce in trasferta. Il terreno di gioco sarà quello del Deghi Center e il fischio d’inizio è previsto per le 11:00.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Le condizioni di Cataldi: giorni decisivi per il recupero
-
NOTIZIE2 giorni ago
Frosinone su Artistico, domani il vertice
-
NOTIZIE2 giorni ago
Flaminio, c’è ottimismo: comincia la settimana decisiva