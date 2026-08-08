La Primavera si prepara per la stagione: l’amichevole con il Civitavecchia finisce pari

Agosto è il mese dei nuovi inizi per la Lazio che a breve tornerà a giocare in gare ufficiali, ripresa del campionato anche per la Primavera che in vista della trasferta di Lecce prosegue con la propria preparazione: con il Civitavecchia è terminata 1-1.

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Lazio Primavera-Civitavecchia: finisce 1-1

Il centro sportivo di Formello è stato di nuovo protagonista, questa volta ad essere scesa in campo è stata la Primavera di mister Punzi che è riuscita a pareggiare una difficile amichevole contro il Civitavecchia. Formazione appartenente all’Eccellenza laziale che nel primo tempo si era portata in vantaggio grazie alla rete del proprio giovane difensore, solo nei minuti finali la Lazio è riuscita ad agguantare il pari.

Quando inizia il campionato Primavera

Il campionato Primavera per gli aquilotti partirà ufficialmente il 22 agosto, giorno in cui si sfiderà il Lecce in trasferta. Il terreno di gioco sarà quello del Deghi Center e il fischio d’inizio è previsto per le 11:00.

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