CALCIOMERCATO LAZIO PRIMAVERA – Nella Lazio primavera prosegue l’allestimento della rosa. Dopo esser arrivato nella capitale dalla Viterbese il difensore Ricci, arriva anche una punta. Proviene da Catania, classe 2000, Gianmarco Distefano è stato girato in prestito con diritto di riscatto ai biancocelesti.

Il giocatore

Il calciatore ha già preso parte agli allenamenti qualche settimana fa con la squadra di Menichini. Era subito stato valutato positivamente da Tare e dal tecnico ex Salernitana. Ora, finalmente, il mister avrà a disposizione il suo nuovo centravanti, che era un tassello fondamentale in questa finestra di mercato. Non si è riuscito a concretizzare invece lo scambio per Simone Pino, che sarebbe potuto rientrare nella trattativa.

Le sue parole sui social

“Non posso non ringraziare il Catania per avermi cresciuto in tutto questo tempo, con l’affetto di una famiglia vera. Grazie a tutta la dirigenza e allo staff, per le gioie che mi hanno fatto vivere. Mi hanno accolto bambino e mi hanno fatto diventare un uomo. Da oggi comincio una nuova avventura con la maglia della Lazio. Metterò come sempre tutta l’umiltà, la grinta e il cuore che mi contraddistinguono. Andiamo”.

