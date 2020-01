Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PRIMAVERA RICCI – Continuano gli acquisti per la Primavera della Lazio. Dopo l’arrivo in biancocelesti di Andrea Marino, il club ha messo a segno un nuovo colpo. Si tratta di Ludovico Ricci, che arriva in prestito secco. Difensore centrale classe 2001, il giovane aveva firmato lo scorso 30 ottobre un triennale con la Viterbese dopo l’esordio lo scorso anno in Serie C.

Il rapporto tra Lazio e Viterbese

I rapporti tra le due squadre sono ottimi. Sono diversi, infatti, gli affari messi in atto dalle due società, tra cui quelli che hanno visto protagonisti Daniel Bezziccheri e Mamadou Tounkara. Lo stesso presidente della Viterbese ha confermato l’interesse del DS Igli Tare per quanto concerne il neo-acquisto. “Ce lo ha chiesto direttamente Igli Tare e anche se io sono geloso dei miei ragazzi, dei nostri giovani, crediamo si tratti di una buona opportunità di crescita per Ludovico. Siamo stati tutti d’accordo nel dargli questa possibilità”. Queste sono state le sue parole al termine della trattativa.

