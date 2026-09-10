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LAZIO PRIMAVERA

Primavera, definito il calendario fino alla undicesima giornata

Published

2 ore ago

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Lazio Primavera fino turno undici

Passate in rassegna le prime tre di campionato, la Lazio Primavera è pronta a tornare in campo sabato 12 settembre alle ore 15.00 contro il Cesena: nel frattempo è stato definito il suo calendario fino al turno undici.

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Il calendario della Lazio Primavera fino al turno undici

  • GIORNATA 4: Cesena – Lazio sabato 12 settembre ore 15:00
  • GIORNATA 5: Lazio – Juventus sabato 19 settembre ore 11:00
  • GIORNATA 6: Bologna – Lazio sabato 10 ottobre ore 15:00
  • GIORNATA 7: Lazio – Inter sabato 17 ottobre ore 13:00
  • GIORNATA 8: Atalanta – Lazio venerdì 23 ottobre ore 15:00
  • GIORNATA 9: Lazio – Sassuolo sabato 31 ottobre ore 11:00
  • GIORNATA 10: Cagliari – Lazio domenica 8 novembre ore 13:00
  • GIORNATA 11: Lazio – Milan domenica 22 novembre ore 11:00

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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1-2
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Lazio
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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