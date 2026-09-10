LAZIO PRIMAVERA
Primavera, definito il calendario fino alla undicesima giornata
Passate in rassegna le prime tre di campionato, la Lazio Primavera è pronta a tornare in campo sabato 12 settembre alle ore 15.00 contro il Cesena: nel frattempo è stato definito il suo calendario fino al turno undici.
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Il calendario della Lazio Primavera fino al turno undici
- GIORNATA 4: Cesena – Lazio sabato 12 settembre ore 15:00
- GIORNATA 5: Lazio – Juventus sabato 19 settembre ore 11:00
- GIORNATA 6: Bologna – Lazio sabato 10 ottobre ore 15:00
- GIORNATA 7: Lazio – Inter sabato 17 ottobre ore 13:00
- GIORNATA 8: Atalanta – Lazio venerdì 23 ottobre ore 15:00
- GIORNATA 9: Lazio – Sassuolo sabato 31 ottobre ore 11:00
- GIORNATA 10: Cagliari – Lazio domenica 8 novembre ore 13:00
- GIORNATA 11: Lazio – Milan domenica 22 novembre ore 11:00
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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