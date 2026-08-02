Connect with us

LAZIO PRIMAVERA

La Primavera cade contro il Flaminia Civita Castellana

Published

3 ore ago

on

Formello

Alle 17:30 di sabato 1 agosto, nel centro sportivo biancoceleste, è tornata la Flaminia Civita Castellana, per sfidare e sconfiggere la Lazio Primavera. Concluso il ritiro a Ovindoli, la squadra di Punzi proseguirà adesso la preparazione in vista dell’esordio in campionato, fissato per il 22 agosto, alle ore 11:00, in casa del Lecce.

Leggi anche: “Questa sera Ascoli-Lazio: prevista grande affluenza tra i tifosi biancocelesti, il dato

La Lazio Primavera esce sconfitta dal match contro la Flaminia Civita Castellana

II match contro la Flaminia Civita Castellana è stato perso 4-3 dalla Lazio Primavera. I ragazzi di Punzi, poco toccati da questo risultato, torneranno in campo ancora a Formello il 7 agosto contro il Civitavecchia, quindi giocheranno a Roma 12 e 14 agosto rispettivamente contro Salaria e Luiss.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 02/08/2026 · 20:45
Ascoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 01/08/2026 · 09:30
Lazio
6-3
Finale
Avellino
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI