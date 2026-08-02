LAZIO PRIMAVERA
La Primavera cade contro il Flaminia Civita Castellana
Alle 17:30 di sabato 1 agosto, nel centro sportivo biancoceleste, è tornata la Flaminia Civita Castellana, per sfidare e sconfiggere la Lazio Primavera. Concluso il ritiro a Ovindoli, la squadra di Punzi proseguirà adesso la preparazione in vista dell’esordio in campionato, fissato per il 22 agosto, alle ore 11:00, in casa del Lecce.
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La Lazio Primavera esce sconfitta dal match contro la Flaminia Civita Castellana
II match contro la Flaminia Civita Castellana è stato perso 4-3 dalla Lazio Primavera. I ragazzi di Punzi, poco toccati da questo risultato, torneranno in campo ancora a Formello il 7 agosto contro il Civitavecchia, quindi giocheranno a Roma 12 e 14 agosto rispettivamente contro Salaria e Luiss.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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