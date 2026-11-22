Domenica di calcio per la Lazio Primavera che a Formello ha sfidato il Milan nel match di campionato, tra i presenti c’erano anche mister Gattuso e capitan Zaccagni.

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Gattuso e Zaccagni presenti per Lazio-Milan gara Primavera

Uno sguardo rivolto al futuro da parte del tecnico della Lazio che in compagnia del suo capitano e numero 10 ha scelto di assistere a Lazio-Milan valevole per il campionato Primavera. Non una partita banale per Gattuso che ha conosciuto, e sta conoscendo, entrambe le realtà. Se la Lazio è il suo presente il Milan e il suo passato. Al suo fianco anche Zaccagni che torna a Formello e che, ci si augura, possa presto riaggregarsi al resto della squadra. Prima di dare il via ai propri allenamenti, i due hanno dato uno sguardo all’interessante match iniziato alle 11:00.

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