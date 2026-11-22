LAZIO PRIMAVERA
Primavera in campo: presenti anche Gattuso e Zaccagni
Domenica di calcio per la Lazio Primavera che a Formello ha sfidato il Milan nel match di campionato, tra i presenti c’erano anche mister Gattuso e capitan Zaccagni.
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Gattuso e Zaccagni presenti per Lazio-Milan gara Primavera
Uno sguardo rivolto al futuro da parte del tecnico della Lazio che in compagnia del suo capitano e numero 10 ha scelto di assistere a Lazio-Milan valevole per il campionato Primavera. Non una partita banale per Gattuso che ha conosciuto, e sta conoscendo, entrambe le realtà. Se la Lazio è il suo presente il Milan e il suo passato. Al suo fianco anche Zaccagni che torna a Formello e che, ci si augura, possa presto riaggregarsi al resto della squadra. Prima di dare il via ai propri allenamenti, i due hanno dato uno sguardo all’interessante match iniziato alle 11:00.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|32
|12
|2
|Roma
|30
|12
|3
|Inter
|28
|11
|4
|Como
|26
|12
|5
|Milan
|24
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|12
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
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|11
|12
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|12
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Sassuolo
|8
|11
|17
|Parma
|8
|12
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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