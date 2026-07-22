LAZIO PRIMAVERA
Lazio Primavera, Iorio saluta: giocherà in Serie C
La Lazio è molto attiva nel mercato del settore giovanile, sia in entrata che in uscita: ufficiale il passaggio di Antonio Iorio all’Audace Cerignola, il centrocampista della Primavera è stato ceduto in prestito in Serie C.
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Iorio in prestito: dalla Lazio Primavera all’Audace Cerignola
Avventura in Serie C per l’ex Primavera Lazio che spera dunque di dare una svolta al proprio percorso di crescita. Il classe 2006 ex Salernitana è stato accolto così dal suo nuovo club: “La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio lorio. Centrocampista classe 2006, (nato il 27/02/2006), lorio è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Salernitana e della Lazio. La società gli augura un caloroso benvenuto!”.
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