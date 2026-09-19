Lazio Primavera, a Formello con la Juventus finisce 1-1

Primo pareggio in campionato per la Lazio Primavera che questa mattina ha ospitato la Juventus nel centro sportivo di Formello: al Fersini la gara è finita 1-1.

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Altra buona prova offerta dai ragazzi di mister Punti che contro la Juventus Primavera hanno totalizzato il decimo punto in campionato: 1-1 al Fersini e biancocelesti che, in attesa delle prossime gare, rimangono ancorati ai vertici della Primavera 1. Ad aver trovato il goal per prima è stata la formazione ospite grazie alla marcatura di Camara. La Lazio, tuttavia, è rimasta compatta anche nella ripresa e meritatamente trovato il pari con Eone.

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