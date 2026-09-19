LAZIO PRIMAVERA
Lazio Primavera, a Formello con la Juventus finisce 1-1
Primo pareggio in campionato per la Lazio Primavera che questa mattina ha ospitato la Juventus nel centro sportivo di Formello: al Fersini la gara è finita 1-1.
LEGGI ANCHE: Bastanza: “Icardi troppo ingombrante, Gattuso ha difeso le sue scelte”
Altra buona prova offerta dai ragazzi di mister Punti che contro la Juventus Primavera hanno totalizzato il decimo punto in campionato: 1-1 al Fersini e biancocelesti che, in attesa delle prossime gare, rimangono ancorati ai vertici della Primavera 1. Ad aver trovato il goal per prima è stata la formazione ospite grazie alla marcatura di Camara. La Lazio, tuttavia, è rimasta compatta anche nella ripresa e meritatamente trovato il pari con Eone.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Cataldi in gruppo: contro il Venezia spera in uno spezzone
-
NOTIZIE1 giorno ago
Nuovo appuntamento per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
CALCIOMERCATO LAZIO18 ore ago
Icardi, il Brasile prende forza ma attenzione a Juve o Milan
-
NOTIZIE2 giorni ago
Floriani, altro che vice Marusic: Gattuso ha un titolare in più