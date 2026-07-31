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Primavera, occhi puntati su due giovani talenti

Published

1 ora ago

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Lazio Primavera Landi Bagordo

La Lazio Primavera ha messo nel mirino due giovani talenti: si tratta di Jacopo Landi e Cristian Bagordo, rispettivamente attaccante 2009 e centrocampista 2008 entrambi dell’Empoli. Dalla Toscana potrebbero arrivare due nuovi rinforzi da aggiungere alla formazione di Punzi.

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Lazio Primavera, piacciono Landi e Bagordo: la situazione

Come racconta la Gazzetta Regionale, la Lazio Primavera cerca rinforzi in Toscana. Presentata una prima offerta per Jacopo Landi, giovane attaccante del 2009 laureatosi campione d’Italia con la formazione Under 17 dell’Empoli, nonché campione d’Europa con la Nazionale U17. Si tratta di uno dei migliori prospetti dello Stivale, in grado di agire e rendersi pericoloso nell’intero reparto offensivo. Nel corso dell’ultimo anno ha messo a referto 15 reti e 6 assist in 28 presenze. In particolare la doppietta segnata nella finale contro la Juventus si è rivelata decisiva per la vittoria del titolo.

Occhi su Bagordo

Oltre a lui, i biancocelesti hanno puntato gli occhi anche su Cristian Bagordo. Reduce da una stagione vissuta tra Cremona e Empoli con la Primavera, il classe 2008 andrebbe ad arricchire la linea di centrocampo della Lazio. Nell’ultimo anno ha disputato 22 partite segnando 2 gol e fornendo 2 assist.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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