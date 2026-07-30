E’ fuga dalle giovanili della Lazio: da Calvani a Giacomone, tutti i baby in uscita

Tante, troppe le operazioni in uscita della Lazio Primavera e delle altre formazioni giovanili, che perdono numerosi talenti del futuro in un’emorragia che appare senza fine. Da Calvani a Giacomone, passando da Milani: tutti frutti del vivaio che hanno deciso di prendere altre strade.

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Lazio Primavera, le operazioni in uscita allontanano i talenti del vivaio da Formello

Ieri è stata la giornata dell’addio di Calvani, destinato al Milan Futuro, e dell’ufficialità del passaggio di Giacomone al Bologna, gli ultimi due giocatori di grande prospettiva che hanno deciso di ultimare il loro percorso di crescita lontano da Formello. Hanno seguito l’esempio di Milani, rientrato dal prestito all’Avellino e subito fuggito all’Inter U23, ma anche dei giovani del vivaio che hanno deciso di cambiare casacca, trasferendosi alla Roma (Salvati, Pampinella, Ruggeri e Sestili), oltre che di Gianfilippo Materazzi, che ha seguito Ledesma al Torino. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, si tratta di una preoccupante emorragia di giovani talenti, che scelgono altre piazze per compiere il salto nel calcio dei grandi, cui bisogna mettere una pezza il prima possibile.

Operazioni in entrata

In questo senso, è stato blindato Gianmarco Ricci, difensore di prospettiva classe 2010, e sono state aggiunte diverse pedine: gli attaccanti Andrea Miarelli (2010) e Claudio Zero (2009) e il fantasista Fabiano Serpente (2009)

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