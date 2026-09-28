Primavera, la Lazio sfiderà il Sudtirol in Coppa Italia

La Lazio Primavera attualmente è ferma a causa della sosta per le nazionali, in questo momento il club biancoceleste continua comunque a pianificare la propria stagione: riparte la Coppa Italia e ci sarà il Sudtirol.

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Non è ancora ufficiale ma la data dell’esordio in Coppa Italia per la Lazio Primavera dovrebbe essere quella del 28 ottobre. In attesa che arrivi la conferma, i giovani biancocelesti hanno intanto conosciuto il loro prossimo avversario: al Mirko Fersini di Formello ci sarà il Sudtirol. La compagine altoatesina arriva al match con la Lazio dopo aver superato prima il Cosenza e poi l’Ascoli nei turni preliminari.

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