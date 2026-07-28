Lazio, promesse mai mantenute: ritiro ancora a porte chiuse

Come annunciato nel comunicato ufficiale della società, anche l’amichevole di sabato si giocherà a porte chiuse: l’ennesima delusione per i tifosi della Lazio soprattutto dopo le aperture inizialmente annunciate e promesse dalla società.

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L’ennesima promessa non mantenuta dalla società, ritiro a porte chiuse

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, le possibilità di vedere Formello aperto nei prossimi giorni sembrano ormai ridotte. Un quadro ben diverso da quello presentato dalla Lazio circa un mese fa, quando era stata prospettata la possibilità di assistere ad alcune sedute e di vivere più da vicino il lavoro della squadra. Dopo la terza amichevole quindi, tre delle quattro settimane di ritiro saranno così trascorse senza neppure un allenamento aperto ai tifosi. L’unico appuntamento accessibile è stato quello organizzato dopo le presentazioni di Doekhi e Pedraza, ma riservato esclusivamente alla stampa. Per il pubblico, invece, nessuna occasione concreta per vedere all’opera la nuova Lazio di Gattuso. Un altro scivolone nella gestione del rapporto con la tifoseria, già provata da mesi di tensioni e malcontento. I tifosi biancocelesti dovranno probabilmente attendere una trasferta per avere il primo contatto diretto con la squadra, cosa che probabilmente avverrà nella prima partita di campionato contro il Bologna, dove si attendono un gran numero di laziali.

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