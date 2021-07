Lazio, pronto il piano vaccinale: ecco quando verrà svolto

- Advertisement -

LAZIO VACCINI – Vista la situazione legata al Coronavirus, la Lazio ha deciso di mettere in atto un piano vaccinale. Domani, sabato 24 luglio alle ore 11, una delegazione sanitaria veneta raggiungerà l’albergo dove alloggiano i biancocelesti per somministrare la prima dose del vaccino Pfizer non solo alla squadra, ma anche ai dipendenti della società capitolina. E’ proprio il Veneto, infatti, che vaccinerà tutta la Lazio. Il patron biancoceleste Claudio Lotito ha chiesto se ci fosse questa possibilità al presidente della regione Luca Zaia, che ha accettato con piacere. La somministrazione ovviamente è facoltativa, quindi i calciatori non saranno obbligati a vaccinarsi. Nella rosa dei capitolini ci sono già 4 ragazzi ad essersi sottoposti al vaccino e sono Immobile, Lazzari, Acerbi e Leiva.