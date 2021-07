Lazio, proseguono le visite mediche per la squadra: arrivano anche Jony e Adamonis (FOTO) e (VIDEO)

- Advertisement -

LAZIO RADUNO FORMELLO – La nuova stagione della Lazio sta prendendo forma. Ieri, infatti, sono iniziate le visite mediche per la squadra, che stanno proseguendo nella giornata di oggi. Anche Hysaj, ormai prossimo terzino biancoceleste, si è presentato in Paideia.

Paideia, iniziate le visite mediche dei calciatori biancocelesti

AGGIORNAMENTI DI VENERDÌ 9 LUGLIO

Ore 8:40 – Jony e Adamonis arrivano in Paideia

ORE 18:36 – Muriqi arriva in Paideia.

ORE 18:00 – Anche Alia arriva in Paideia.

ORE 17:43 – Escalante arriva in Paideia.

ORE 17:25 – Dopo Akpa Akpro e Fares arriva in Paideia anche Patric.

ORE 16:48 – Anche Fares arriva in Paideia.

ORE 16:00 – Akpa Akpro arriva in Paideia.

ORE 15:45 – Hysaj ha terminato le visite mediche.

ORE 14:00 – Elseid Hysaj arriva in Paideia per le visite mediche pre ritiro. Per l’esterno, ormai ex Napoli, si attende ormai solo l’ufficialità.

ORE 13:10 – Iniziano altri test presso l’Isokinetic di Via Flaminia. Ad annunciarlo è la Lazio con un tweet.

AGGIORNAMENTI DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO

ORE 20:50 – Comincia ufficialmente l’era Sarri. Il neo tecnico della Lazio arriva a Formello.

ORE 19:35 – Arriva anche Manuel Lazzari in Paideia.

ORE 18:40 – Adam Marusic fa il suo ingresso in Paideia. A precedere l’esterno, Felipe Caicedo.

ORE 17.40 – Pepe Reina è arrivato accolto dai tifosi, con cui ha scattato alcune foto.

ORE 17 – Dopo il difensore romeno è il turno di Danilo Cataldi.

ORE 16.40 – Arrivato in Clinica Paideia anche Stefan Radu che, sceso dall’auto, non si è fatto pregare ed ha regalato un autografo ad un tifoso presente.

ORE 16:10 – Arrivato Lucas Leiva in Paideia per le visite mediche di inizio stagione.

Formello, l’arrivo dei biancocelesti

ORE 10:05 – Anche Adam Marusic varca la soglia di Formello.

ORE 9:50 – Aumenta il numero dei biancocelesti che hanno raggiunto Formello. Ci sono: Luiz Felipe, Cataldi, Radu, Leiva, Caicedo, Durmisi, Adekanye.

ORE 9:15 – Arrivano i primi giocatori biancocelesti: Luiz Felipe e Radu varcano il cancello del quartier generale della Lazio.