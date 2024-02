Provedel sotto assedio: il dato sui tiri subiti nelle ultime gare

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PROVEDEL TIRI SUBITI - In questa stagione difficilmente si è vista una Lazio più in difficoltà di quella scesa in campo contro la Fiorentina. Nonostante la vittoria con un solo gol di scarto, i gigliati hanno dominato in lungo e il largo il match, creando continuamente pericoli per la porta difesa da Provedel. Il numero di conclusioni subite dai biancocelesti è preoccupante, ancora di più se si considerano anche le gare precedenti, che sottolineano come non si tratti di un episodio isolato, ma di un momento no della retroguardia di Sarri.

Il preoccupante dato sui tiri subiti dalla Lazio nelle ultime gare

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono stati ben 57 i tiri subiti dalla Lazio match contro Bologna, Torino e Fiorentina, di cui ben 14 nello specchio di porta. Se con i rossoblù la sfida è stata abbastanza equilibrata (12 tiri per i biancocelesti e 11 per la squadra di Thiago Motta), nella trasferta contro i granata la squadra di Sarri è riuscita a sfangarla grazie a sole 7 conclusioni (4 in porta) al fronte di ben 24 dei padroni di casa. La Viola, infine, non è stata da meno, calciando ben 24 volte, di cui 4 nello specchio, ma prendendo anche 4 pali oltre ad aver realizzato due reti. Si tratta di numeri preoccupanti, che mettono in evidenza le grandi difficoltà che sta vivendo la difesa biancoceleste.