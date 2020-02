Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SPETTATORI SCUDETTO – La Lazio vive un momento straordinario, forse impensabile a inizio stagione. La squadra allenata da Simone Inzaghi è partita in estate con il sogno Champions League per poi ritrovarsi catapultata nella lotta scudetto dopo diversi mesi. Il grande gruppo che si è creato ambisce al massimo, non si pone limiti e crea sempre più entusiasmo settimana dopo settimana.

Lazio, l’Olimpico si popola: grande entusiasmo per Immobile e compagni

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio può contare su un’arma in più in questo rush finale. Il popolo biancoceleste non vuole più perdersi un appuntamento allo Stadio Olimpico e fin qui si registra una media di ben 39.908 spettatori a partita. Dall’arrivo di Lotito a oggi non si era mai arrivati a queste cifre, ma potrebbe non finire qui. Quota 40.000 è vicina e con questo grande rendimento della compagine biancoceleste si può andare abbondantemente oltre.

