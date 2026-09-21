NOTIZIE
Lazio, che balzo rispetto allo scorso anno: le classifiche a confronto
Gattuso può vantare il record di punti conquistati nella storia della Lazio nelle prime cinque giornate: 13 punti su 15 disponibili rappresentano un bottino invidiabile, considerando che l’anno scordo di questi tempi la classifica era molto diversa.
LEGGI ANCHE: Gualtieri: “Flaminio? Progetto Roma più avanti, ma procede anche quello della Lazio”
Lazio prima in classifica dopo cinque giornate, com’era la situazione lo scorso anno di questi tempi?
Nessuno avrebbe mai osato sperare di andare alla sosta per le nazionali con la Lazio prima in classifica, alla luce dei 13 punti conquistati nelle prime cinque partite. La squadra di Gattuso ha stupito tutti, registrando il miglior avvio della storia biancoceleste in campionato. Sembrano passati secoli, ma lo scorso anno la squadra allenata da Sarri aveva conquistato appena sei punti. Vediamo allora la differenza di classifica di tutte le squadre rispetto alla stagione 2025/2026.
Roma 13 punti
Inter 13 (+4)
Lazio 13 (+7)
Cagliari 12 (+5)
Milan 11 (-1)
Frosinone 10 (in Serie B)
Juventus 10 (-1)
Como 10 (+2)
Napoli 7 (-5)
Sassuolo 7 (+1)
Atalanta 6 (-3)
Lecce 6 (+4)
Udinese 4 (-3)
Torino 4 (=)
Parma 4 (-1)
Monza 4 (in Serie B)
Fiorentina 4 (+1)
Bologna 2 (-5)
Genoa 1 (-1)
Venezia 0 (in Serie B)
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Icardi, il Brasile prende forza ma attenzione a Juve o Milan
-
NOTIZIE13 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Rovella, aiuto dalla maxi-sosta: previsto controllo tra giovedì e venerdì
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Dele-Bashiru ha recuperato, è pronto a tornare: ecco quando!