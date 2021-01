Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA CORSA – Il derby dominato e vinto dalla Lazio è frutto di una grande prestazione da parte di tutto il collettivo. Infatti, i biancocelesti hanno surclassato gli avversari su tutti i fronti. A conferma di ciò, ci sono delle statistiche di LazioPage, che testimoniano la supremazia biancoceleste. Tra tutte, spicca quella che riguarda i chilometri percorsi dai giocatori in campo. Infatti, le aquile hanno corso 119.073 km, quasi sei in più rispetto ai giallorossi (113.115), alla velocità media di 7.2 km/h, 0.5 in più rispetto alla Roma.

