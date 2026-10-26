Lazio, quattro derby che i tifosi biancocelesti non dimenticheranno mai

Ci sono partite che durano novanta minuti e altre che restano addosso per una vita intera. A

Roma il derby appartiene alla seconda categoria. Alla vigilia una qualsiasi agenzia di

scommesse può indicare una favorita, ma la stracittadina ha sempre seguito regole sue,

fatte di nervi, orgoglio e appartenenza. Nella lunga storia della sfida con la Roma, la Lazio

ha scritto pagine che i tifosi tramandano di padre in figlio. Ne abbiamo scelte quattro, dagli

anni di Maestrelli fino al pomeriggio più famoso di tutti.

1974, la rimonta che spinse verso lo scudetto

Il 31 marzo 1974 la Lazio arrivava al derby da capolista, con il primo tricolore della sua storia

ormai a portata di mano. La Roma, a metà classifica, aveva una sola idea: rovinare la festa

ai cugini. Nel primo tempo ci riuscì, chiudendo in vantaggio all’intervallo. Nella ripresa però

salì in cattedra la squadra di Tommaso Maestrelli. Al 47′ pareggiò Vincenzo D’Amico, poco

dopo Giorgio Chinaglia trasformò il rigore del 2-1. Fu una vittoria pesantissima, la seconda

stagionale contro la Roma dopo il 2-1 dell’andata, firmato anche quello da Long John. Il 12

maggio, sempre con un rigore di Chinaglia contro il Foggia, la Lazio diventò campione

d’Italia.

Di Canio e quella corsa sotto la Curva Sud

Quindici anni dopo, il 15 gennaio 1989, il derby si giocò in un Olimpico ridotto dai lavori per

Italia ‘90. La Curva Nord però era piena, e la Lazio non batteva la Roma da dieci anni. Al 25’

Paolo Di Canio, ventenne cresciuto al Quarticciolo, raccolse un pallone alle spalle della

difesa giallorossa e lo scaricò nell’angolo basso. Poi la corsa verso la Curva Sud con il

braccio alzato e l’indice puntato, come aveva fatto il suo idolo Chinaglia. Finì 1-0. Il gol valse

molto anche in classifica, in una stagione di sofferenza chiusa con la salvezza.

Quell’esultanza è diventata leggenda, e Di Canio sarebbe tornato a fare festa sotto la stessa

curva nel derby del 6 gennaio 2005, vinto 3-1.

La stagione dei quattro derby su quattro

Se esiste un’annata che i laziali ricordano con un sorriso particolare, è il 1997-98, la prima di

Sven-Göran Eriksson sulla panchina biancoceleste. Quella Lazio affrontò la Roma quattro

volte e vinse sempre. Il primo successo arrivò in campionato, un 3-1 conquistato in inferiorità

numerica. Poi il doppio confronto nei quarti di Coppa Italia: il 6 gennaio 1998 un clamoroso

4-1 con le reti di Boksic, Jugovic su rigore, Mancini e Fuser, e il 21 gennaio un 2-1 in cui

lasciò il segno anche Guerino Gottardi. L’8 marzo la chiusura del cerchio con il 2-0 nel

ritorno di campionato. Un poker mai più ripetuto, dentro una stagione che portò anche la

Coppa Italia vinta in finale contro il Milan e la finale di Coppa Uefa persa con l’Inter. Era

l’inizio del ciclo che avrebbe portato allo scudetto del 2000.

26 maggio 2013, il derby dei derby

Nessuna data però pesa come il 26 maggio 2013. Per la prima volta in quasi un secolo

Lazio e Roma si giocavano un trofeo, la finale di Coppa Italia. Da una parte Vladimir

Petkovic, dall’altra Aurelio Andreazzoli. La vigilia vedeva i giallorossi leggermente favoriti,

ma la partita fu bloccata, nervosa, decisa da un solo episodio. Al 71′ Antonio Candreva

scappò sulla destra e mise in mezzo, il pallone superò Lobont e Marquinhos e Senad Lulic,

a porta sguarnita, lo spinse in rete. Prima c’era stata una parata di Marchetti su Totti, con la

palla finita sulla traversa, poi l’occasione sprecata da Mauri nel recupero. Al fischio finale la

festa esplose. Prima del calcio d’inizio la Curva Nord aveva esposto lo striscione “Hic

manebimus optime”, e quella sera la frase sembrò una profezia.

Lulic, anni dopo, ha raccontato di tifosi che si sono tatuati il suo volto e di bambini chiamati

Senad in suo onore. È la prova più chiara di cosa significhi un derby a Roma. Le classifiche

si dimenticano, certi pomeriggi no.

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