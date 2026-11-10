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Si sono accorti tutti della Lazio: ecco come sono cambiate le quote scudetto

Published

3 ore ago

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lazio quota scudetto

A inizio stagione addirittura data fa le papabili per la retrocessione, dopo 11 giornate la Lazio è entrata di diritto fra le squadre più quotate per la vittoria dello scudetto: ecco i dettagli.

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Le quote delle possibili vincitrici dello scudetto: c’è anche la Lazio.

L’Inter di Chivu, secondo i bookmakers resta la favorita per la conquista dello scudetto, con quote che oscillano fra l’1.33 e l’1.65. A inizio stagione i nerazzurri erano dati intorno a 2.00.

La Roma di Gasperini è la seconda squadra a godere della fiducia dei bookmaker, con una quota media intorno al 5. In terza posizione il Como (dato a 10). La Lazio capolista si piazza quarta, con un possibile trionfo tricolore quotato a 12. Più dietro Milan (14) e Juventus (25).

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 10
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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