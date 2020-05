Tempo di lettura: < 1 minuto

RASHICA LAZIO CALCIOMERCATO – Il calciomercato si colora sempre di storie uniche e appassionanti. La Lazio ha le sue strategie e sceglie con cura i giocatori da portare nella capitale. Nel mirino del ds Igli Tare c’è anche Milot Rashica, esterno sinistro classe 1996. Protagonista in stagione di 10 gol e 6 assist con il Werder Brema, il giocatore è un punto fermo della squadra tedesca e della nazionale albanese. La dirigenza laziale lo segue e anche Tare aveva riservato belle parole per il suo talento.

Strakosha, parole di elogio per Rashica

Amico e compagno di squadra in Nazionale di Strakosha, Rashica sarebbe un rinforzo ideale per la Lazio. Il portiere, in un’intervista rilasciata in patria, ha confidato: “E’ un ottimo giocatore, anche come uomo. Se venisse alla Lazio ci darebbe una grande mano. Sul campo sa sempre cosa fare”.

