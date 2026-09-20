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Lazio nella storia: mai così tanti punti nelle prime cinque gare

Published

2 ore ago

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Lazio record di punti

La vittoria della Lazio contro il Venezia è già nella storia, i biancocelesti non avevano infatti mai avuto un inizio di campionato così positivo: è record di punti per la squadra di Gennaro Gattuso.

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Lazio, è record di punti in Serie A

Al di là di come finirà la stagione, la Lazio di Gattuso ha già scritto una pagina importantissima di storia. Non è tanto la prima posizione a stupire ma i 13 punti totalizzati nelle prime cinque giornate di campionato. Secondo quanto confermato anche dai dati Opta, la Lazio nel calcio dei tre punti non aveva mai realizzato un bottino così corposo. Gattuso ha già fatto meglio di Maestrelli e di Eriksson, tra gli altri, e questo è certamente un successo per il tecnico e la squadra.

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3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Como 10 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
18 Parma 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 5
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