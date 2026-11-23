Altro record destinato a rimanere nella storia per mister Gattuso e i suoi calciatori: la difesa della Lazio, con appena 9 goal subiti fin qui, è già nella storia.

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Lazio, difesa da record: il dato sui goal subiti

La difesa della Lazio è la migliore del campionato, nessuno ha subito meno di 9 reti in Serie A. Un traguardo niente male per la società biancoceleste che in tutta la sua storia raramente era riuscita a fare meglio. Come ricorda la Gazzetta della Sport, solo in altre tre occasioni la Lazio è riuscita a superarsi: nel 1972/72 e nel 2022-23, quando i goal subiti erano 8, e nel 1973/74 quando i goal subiti dopo 12 giornate erano invece appena 6. Numeri, quelli di Gattuso, che lasciano ben sperare anche per il prosieguo del campionato.

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