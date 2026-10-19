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Con la Lazio sono 8 le squadre ancora imbattute nei rispettivi campionati in Europa: ecco quali

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1 ora ago

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Flaminia all'Olimpico Lazionews.eu

Il Messaggero nella sua edizione odierna si sofferma su un particolare record stagionale che la Lazio condivide con altre big europee, ovvero quello di essere ancora imbattuta nel proprio campionato.

Leggi Anche: Juventus 0-3 Lazio, le pagelle dei quotidiani: anche dei 9 per Gattuso!

Le squadre ancora imbattute nei rispettivi campionati

La Lazio continua a macinare record su record, basti pensare che Gattuso ha stabilito il miglior avvio nella storia del club dal 1900 ad oggi, superando anche mostri sacri come Maestrelli, ma anche Petkovic. Altro record che però riguarda la stagione attualmente in corso ed è condiviso con altri 7 club è quello dell’imbattibilità in campionato. Solo Lazio, Inter, Milan, Roma, Barcellona, Manchester City, Borussia Dortmund e Bayern Monaco infatti, non hanno ancora mai perso una partita da inizio stagione nei rispettivi campionati in Europa.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 17 7
4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
10 Atalanta 9 7
11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
18 Genoa 4 7
19 Fiorentina 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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