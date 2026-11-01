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La Lazio è nell’elite della Serie A: le nove vittorie valgono un nuovo record
Nove vittorie su dieci partite di campionato per la Lazio che dopo il successo con il Cagliari ottiene così un nuovo record.
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Lazio, sono nove vittorie su dieci partite: il record in Serie A
Secondo i dati Opta, sono infatti sei in tutto i club che in Serie A sono riusciti ad aggiudicarsi i almeno nove match nelle prime dieci giornate di campionato. Al primo posto c’è la Juventus che ci è riuscita in quattro diverse occasione. Seguono Milan e Napoli a due. La Lazio, per lei è la prima volta nella storia, raggiunge così Torino e Roma.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|9
|6
|Frosinone
|17
|9
|7
|Napoli
|14
|9
|8
|Bologna
|14
|10
|9
|Juventus
|14
|9
|10
|Torino
|13
|9
|11
|Cagliari
|13
|10
|12
|Atalanta
|11
|9
|13
|Genoa
|10
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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