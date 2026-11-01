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La Lazio è nell’elite della Serie A: le nove vittorie valgono un nuovo record

Published

2 ore ago

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Lazio record nove vittorie

Nove vittorie su dieci partite di campionato per la Lazio che dopo il successo con il Cagliari ottiene così un nuovo record.

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Lazio, sono nove vittorie su dieci partite: il record in Serie A

Secondo i dati Opta, sono infatti sei in tutto i club che in Serie A sono riusciti ad aggiudicarsi i almeno nove match nelle prime dieci giornate di campionato. Al primo posto c’è la Juventus che ci è riuscita in quattro diverse occasione. Seguono Milan e Napoli a due. La Lazio, per lei è la prima volta nella storia, raggiunge così Torino e Roma.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 10
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
Scudetto
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Europa League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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