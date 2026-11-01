La Lazio è nell’elite della Serie A: le nove vittorie valgono un nuovo record

Nove vittorie su dieci partite di campionato per la Lazio che dopo il successo con il Cagliari ottiene così un nuovo record.

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Lazio, sono nove vittorie su dieci partite: il record in Serie A

Secondo i dati Opta, sono infatti sei in tutto i club che in Serie A sono riusciti ad aggiudicarsi i almeno nove match nelle prime dieci giornate di campionato. Al primo posto c’è la Juventus che ci è riuscita in quattro diverse occasione. Seguono Milan e Napoli a due. La Lazio, per lei è la prima volta nella storia, raggiunge così Torino e Roma.

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