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La Lazio di Gattuso è nella storia: le cinque vittorie sono un record
La Lazio ha battuto anche il Monza all’Olimpico e, oltre ad aver agguantato l’Inter in vetta alla classifica e scavalcato la Roma, ha fatto registrare un record: mai così tanti punti nelle prime sei gare di campionato.
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Lazio, è record di punti
Dopo la sosta il rischio di scivolare era molto alto e invece la Lazio ha battuto anche il Monza mettendo via la sua vittoria numero 5 in 6 gare di campionato: avvio record per gli uomini di Gattuso che non avevano mai cominciato così bene. Ora il pensiero va alla Juventus, domenica sera, per provare a continuare la striscia positiva.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
|Juventus
|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Sassuolo
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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