La Lazio di Gattuso è nella storia: le cinque vittorie sono un record

La Lazio ha battuto anche il Monza all’Olimpico e, oltre ad aver agguantato l’Inter in vetta alla classifica e scavalcato la Roma, ha fatto registrare un record: mai così tanti punti nelle prime sei gare di campionato.

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Lazio, è record di punti

Dopo la sosta il rischio di scivolare era molto alto e invece la Lazio ha battuto anche il Monza mettendo via la sua vittoria numero 5 in 6 gare di campionato: avvio record per gli uomini di Gattuso che non avevano mai cominciato così bene. Ora il pensiero va alla Juventus, domenica sera, per provare a continuare la striscia positiva.

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