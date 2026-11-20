Il grande avvio di stagione della Lazio porta in dote numerose convocazioni con le rispettive nazionali, tra esordi da titolare e prestazioni da protagonisti, lasciando però al tecnico l’incognita del recupero fisico dei giocatori in vista del ritorno in campo.

Leggi anche: Lazio, Pedraza: tre partite per convincere Gattuso

Tra soddisfazioni personali e gestione delle energie a Formello

Una Lazio dal respiro sempre più internazionale. Il lavoro impostato da Gennaro Gattuso in questa prima parte di stagione sta dando frutti evidenti anche fuori dai confini nazionali, moltiplicando le chiamate dei calciatori biancocelesti nelle rispettive selezioni. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero, i convocati sarebbero potuti essere addirittura nove senza gli stop fisici di Sutalo,Nuno Tavares e Marusic. Chi è sceso in campo ha lasciato il segno: lunedì Mandas ha bagnato il proprio esordio da titolare con la Grecia mantenendo la porta inviolata, mentre Dele-Bashiru e Belahyane hanno conquistato una maglia dal primo minuto rispettivamente con Nigeria e Marocco. Ottime risposte anche dalla Danimarca, dove Isaksen e Provstgaard hanno disputato per intero tutti i 99 minuti di gara.

Le chiamate in Nazionale però portano a dei problemi. Gli ultimi quattro reduci dagli impegni internazionali sono rientrati alla base soltanto ieri: mentre Dele-Bashiru e Belahyane hanno potuto svolgere un lavoro di scarico a Formello, Provstgaard e Isaksen non hanno avuto il tempo materiale per farlo.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP