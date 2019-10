LAZIO RENNAIS PETRUCCI- Matteo Petrucci di Sky Sport ha rilasciato un’intervista ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste in cui ha detto la sua in merito alla scelta di Inzaghi di fare un turnover massiccio nella gara di stasera contro il Rennes valida per la seconda giornata del girone E di Europa League.

Turnover

“Mi aspettavo meno turnover, Inzaghi ne ha sempre cambiati 5 o 6 nelle altre partite, questa sera un po’ di più. Si parla di 8 cambi, ma io uno tra Luis Alberto e Milinkovic lo avrei fatto partire titolare, potrebbero entrare a gara in corso in caso di necessità. Invece Vavro e Jony me li aspettavo dal primo minuto, c’è curiosità attorno a loro”.

Rennais

“Il Rennais è una squadra spigolosa e molto fisica, per quello avrei messo Milinkovic. Non hanno molta qualità, ma vi sopperiscono giocando ad alte intensità. Credo cambieranno un po’ volto questa sera, giocheranno a 5 come non hanno fatto spesso. Questo modulo l’hanno usato nell’ultima con il Marsiglia disputando una gara più compatta. Anche loro non sono partiti bene pareggiando alla prima contro il Celtic, stasera si giocano una grande fetta della loro Europa League esattamente come la Lazio”.