LAZIO RENNES INZAGHI – Domani sera, la Lazio affronterà il Rennes nella seconda giornata valida per i gironi di Europa League. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta contro il Cluj per 2-1. Il tecnico dei capitolini, Simone Inzaghi alle ore 13:30 interverrà da Formello per analizzare il match alla vigilia. Lazionews.eu seguirà la conferenza stampa LIVE.