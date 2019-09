LAZIO RENNES – Dopo l’amaro esordio contro il Cluj, la Lazio è pronta a riprendere il cammino per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Giovedì 3 ottobre, allo Stadio Olimpico, gli uomini di Inzaghi ospitano infatti il Rennes: per la gara, le aquile avranno l’appoggio del popolo laziale, anche se i distinti sud est resteranno chiusi. Come riportato da Lazio Style Radio, infatti, la società ha dovuto scegliere un settore da non aprire a causa della squalifica subita dopo la partita a Siviglia lo scorso anno.