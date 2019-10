LAZIO RENNES FORMAZIONI CRONACA – Nella seconda giornata valida per i gironi di Europa League, la Lazio affronta il Rennes. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta contro il Cluj per 2-1, hanno necessariamente bisogno di vincere per non complicare l’avventura europea.

Dallo stadio Olimpico

Marco Barbaliscia

Europa League 2019/2020, 2° giornata Gruppo E

Stadio Olimpico di Roma, giovedì 3 ottobre ore 21.00