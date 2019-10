NOTIZIE DELLA GIORNATA LAZIO – Domani, alle ore 21, arriva nella capitale il Rennes per una delicatissima sfida di Europa League. Un incontro decisivo, in chiave qualificazione, che gli uomini di Inzaghi non possono sbagliare. Ecco dove sarà trasmessa la gara. Andiamo a scoprire le news di questa vigilia europea per avvicinarci alla sfida.

Verso il Rennes

Con il ‘Tucu’ Correa non ancora al massimo della condizione, dalla rifinitura di Formello emergono indicazioni interessanti. Nei probabili 11 di domani, nel segno del turnover, il mister biancoceleste si affida all’attacco pesante con Caicedo, intervenuto in conferenza stampa, e Immobile, pronto a tornare al gol anche in Europa. D’altronde Inzaghi, in sala stampa, ha definito la partita come una vera e propria finale. Dopo il dato di questa mattina dei soli 5000 tagliandi venduti, si prevede un’affluenza di 10000 persone all’Olimpico, compresi i 380 tifosi ospiti per i quali la Questura ha disposto le misure di sicurezza.

Gli avversari

Sono 21 i convocati di mister Stephan per provare ad espugnare il fortino laziale. Ci saranno anche due vecchie conoscenze del nostro calcio, Grenier e Niang. Proprio quest’ultimo e il mister sono intervenuti in conferenza stampa, ribadendo quanto sia importante vincere contro una grande squadra come la Lazio, senza accontentarsi del pareggio.

Il contesto

La società, questa mattina, ha diramato una nota per chiarire le dichiarazioni di ieri del presidente Lotito sulla questione razzismo e per stemperare i toni sulla polemica. Il Genk, impegnato con il Napoli in Champions, tramite il direttore sportivo De Condè ha espresso il suo parere sulla cessione di Milinkovic-Savic.

Le altre notizie

Due ex laziali come Tounkara e Djordjevic si stanno ritrovando in giro per l’Italia, il primo a Viterbo e il secondo a Verona, sponda Chievo. Intanto Claudio Marchisio annuncia il suo ritiro dal calcio giocato, attesa per la sua conferenza stampa all’Allianz Stadium.

L.V.