LAZIO RENNES SICUREZZA – Domani sera, alle ore 21, è in programma, allo Stadio Olimpico la seconda giornata del girone E di Europa League tra Lazio e Rennes. Una gara delicatissima per gli uomini di Inzaghi contro “le Rouges et noir” di Stephan con al seguito 380 tifosi bretoni. Queste le indicazioni per garantire l’ordine e l’afflusso dopo il vertice in Questura presieduto dal Vicario Rossella Matarazzo.

Disposizioni di sicurezza

Dalle ore 17.00 di domani sarà predisposto un ‘Punto di raccolta’, in piazzale delle Canestre, dal quale partiranno i tifosi ospiti per arrivare allo stadio, grazie ad autobus messi a disposizione dalla società A.T.A.C. I supporters rossoneri saranno scortati in sicurezza dalle Forze dell’Ordine. Dalla serata di oggi sono stati pianificati servizi di vigilanza nei luoghi più affollati. L’apertura dei cancelli è fissata alle ore 19 e sarà vietato vendere e somministrare alcolici da 3 ore prima dell’inizio della gara a tutti gli esercizi commerciali in zona stadio.