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La Lazio ricorda la Supercoppa Italiana contro l’Inter di 17 anni fa (FOTO)

Published

2 giorni ago

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Aquila

L’8 agosto del 2009 la Lazio affronta l’Inter di Mourinho a Pechino nella finale di Supercoppa Italiana vinta dai biancocelesti per 2-1: la società ricorda quel giorno con un post sui social.

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Il ricordo della Supercoppa contro L’inter di 17 anni fa

L’8 agosto 2009 la Lazio conquistava la Supercoppa Italiana, battendo 2-1 l’Inter di José Mourinho a Pechino. Una vittoria firmata nella ripresa da Matuzalem e Rocchi, prima del gol di Eto’o che riaprì la partita senza però cambiare il risultato. Per i biancocelesti fu il terzo trionfo nella competizione, in una delle finali più iconiche della storia recente del club, contro una squadra tutt’altro che scarsa, che quell’anno conquistò lo storico Triplete.

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