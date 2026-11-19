Come evidenziato da Il Messaggero, nella serata di ieri sono rientrati alla base anche gli ultimi nazionali della Lazio partiti durante questa sosta e Gattuso può ora programmare al meglio la sfida col Lecce.

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Il programma di allenamenti verso Lazio Lecce

Nella serata di ieri hanno fatto ritorno a Roma Dele-Bashiru e Belahyane che hanno fatto in tempo anche ad effettuare una seduta di scarico. Così invece non è stato per Isaksen e Provstgaard rientrati troppo tardi. Tuttavia Gattuso avrà tutti i nazionali a disposizioni per le due sedute che precedono la gara col Lecce all’Olimpico

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