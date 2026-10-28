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L’ultima volta che la Lazio ha sbagliato due rigori: il precedente del 2009

Published

3 ore ago

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Lazio rigori sbagliati precedente

La Lazio ha dominato contro il Sassuolo e alla fine ha vinto segnando ben 6 goal, punteggio che poteva essere ancora più rotondo senza i due rigori sbagliati: l’ultimo precedente risale al 2009.

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Lazio, il precedenti sui due rigori sbagliati nella stessa partita

Diciassette anni fa la Lazio affrontava il Cagliari in campionato e anche in quell’occasione, la partita finì 4-1 per i capitolini, i biancocelesti furono protagonisti di due errori dal dischetto. A sbagliare, rivela l’esperto Giuseppe Pastore, furono Rocchi e Zarate. Due nomi ai quali vanno aggiunti quelli di Zaccagni e Frattesi che contro il Sassuolo non sono riusciti a realizzare i due tiri dal dischetto.

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