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Lazio, tre rinforzi per il settore giovanile: ecco di chi si tratta
Le porte di Formello tornano ad aprirsi per i nuovi talenti, il settore giovanile della Lazio ha chiuso un triplice colpo: ecco quali sono i rinforzi scelti per il vivaio.
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Lazio, tre rinforzi per il settore giovanile
Stando a quanto si apprende dalla Gazzetta Regionale, la Lazio ha da poco messo sotto contratto tre rinforzi per le giovanili. Dal Bologna e dalla Ternana sono arrivati due centrocampisti: sono il classe 2012 Gianmarco Furlan e il classe 2013 Michelangelo Bacchiocchi. Dalla Boreale in Eccellenza, invece, è in arrivo classe 2008 Matteo Stornelli.
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