L’agente Riso a Formello: i dossier sul tavolo

L’agente Beppe Riso è stato avvisato nei giorni scorsi a Formello; il procuratore cura gli interessi di Danilo Cataldi, ma anche di Andrea Pinamonti e Marco Brescianini, seguiti dalla Lazio.

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L’agente Riso incontra la Lazio: discorsi aperti per Cataldi, Pinamonti e Brescianini

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nei giorni scorsi l’agente Beppe Riso ha fatto visiti al quartier generale della Lazio di Formello. Fra i temi trattati, il rinnovo di Danilo Cataldi, ma non solo. Il procuratore, infatti, rappresenta anche Andrea Pinamonti e Marco Brescianini, due profili seguiti dai biancocelesti. Possibile che nel corso del vertice si sia anche parlato delle possibilità che l’attaccante del Sassuolo e il centrocampista della Fiorentina arrivino nella Capitale.

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