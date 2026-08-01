NOTIZIE
L’agente Riso a Formello: i dossier sul tavolo
L’agente Beppe Riso è stato avvisato nei giorni scorsi a Formello; il procuratore cura gli interessi di Danilo Cataldi, ma anche di Andrea Pinamonti e Marco Brescianini, seguiti dalla Lazio.
LEGGI ANCHE: La Juventus mette gli occhi su Taylor ma Lotito spara alto
L’agente Riso incontra la Lazio: discorsi aperti per Cataldi, Pinamonti e Brescianini
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nei giorni scorsi l’agente Beppe Riso ha fatto visiti al quartier generale della Lazio di Formello. Fra i temi trattati, il rinnovo di Danilo Cataldi, ma non solo. Il procuratore, infatti, rappresenta anche Andrea Pinamonti e Marco Brescianini, due profili seguiti dai biancocelesti. Possibile che nel corso del vertice si sia anche parlato delle possibilità che l’attaccante del Sassuolo e il centrocampista della Fiorentina arrivino nella Capitale.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO4 minuti ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Romagnoli Al Sadd, ore di attesa ma i segnali restano negativi
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Sergi Dominguez alla Lazio, diminuiscono le possibilità di fumata bianca
-
NOTIZIE1 giorno ago
Campagna abbonamenti Lazio, il piatto piange: il dato aggiornato